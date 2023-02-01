СМИ: США отправят Украине ракеты для ударов по Крыму

США намерены передать Украине ракеты дальностью до 150 км.
Как передает Report, об этом сообщает агентство
В новый пакет военной помощи попадут высокоточные планирующие ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).
Эти ракеты американско-шведской разработки запускаются из установок HIMARS и могут поражать движущиеся цели на расстоянии многих десятков километров.
Ранее предел дальности ракет для Himars украинской армии, составлял чуть больше 80 км.
По сведениям Reuters, о новом пакете военной помощи объемом $2,2 млрд будет объявлено на этой неделе.