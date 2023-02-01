СМИ: США отправят Украине ракеты для ударов по Крыму

США намерены передать Украине ракеты дальностью до 150 км.

США намерены передать Украине ракеты дальностью до 150 км.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В новый пакет военной помощи попадут высокоточные планирующие ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Эти ракеты американско-шведской разработки запускаются из установок HIMARS и могут поражать движущиеся цели на расстоянии многих десятков километров.

Ранее предел дальности ракет для Himars украинской армии, составлял чуть больше 80 км.

По сведениям Reuters, о новом пакете военной помощи объемом $2,2 млрд будет объявлено на этой неделе.