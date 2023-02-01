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СМИ: США отправят Украине ракеты для ударов по Крыму

СМИ: США отправят Украине ракеты для ударов по Крыму США намерены передать Украине ракеты дальностью до 150 км.
Другие страны
1 февраля 2023 г. 04:19
СМИ: США отправят Украине ракеты для ударов по Крыму

США намерены передать Украине ракеты дальностью до 150 км.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В новый пакет военной помощи попадут высокоточные планирующие ракеты Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB).

Эти ракеты американско-шведской разработки запускаются из установок HIMARS и могут поражать движущиеся цели на расстоянии многих десятков километров.

Ранее предел дальности ракет для Himars украинской армии, составлял чуть больше 80 км.

По сведениям Reuters, о новом пакете военной помощи объемом $2,2 млрд будет объявлено на этой неделе.

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Версия на азербайджанском языке KİV: “ABŞ Krıma zərbə endirməsi üçün Ukraynaya daha uzun mənzilli raketlər göndərəcək”

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