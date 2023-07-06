​​​​​​​США отправят Украине кассетные боеприпасы для артиллерии

Соединенные Штаты уже на этой неделе могут объявить о поставках спорных кассетных боеприпасов в Украину.

Соединенные Штаты уже на этой неделе могут объявить о поставках спорных кассетных боеприпасов в Украину.

Как передает Report со ссылкой на CBS News, американские чиновники рассказали, что в США начали рассматривать запрос Украины на кассетные боеприпасы. Это позволит удовлетворить спрос на боеприпасы при контрнаступлении против российских войск.

В США заявляют, что один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы.

"Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб, которые разлетаются во время детонации, и запрещены, поскольку неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий", - рассказал источник.