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​​​​​​​США отправят Украине кассетные боеприпасы для артиллерии

​​​​​​​США отправят Украине кассетные боеприпасы для артиллерии Соединенные Штаты уже на этой неделе могут объявить о поставках спорных кассетных боеприпасов в Украину.
Другие страны
6 июля 2023 г. 08:54
​​​​​​​США отправят Украине кассетные боеприпасы для артиллерии

Соединенные Штаты уже на этой неделе могут объявить о поставках спорных кассетных боеприпасов в Украину.

Как передает Report со ссылкой на CBS News, американские чиновники рассказали, что в США начали рассматривать запрос Украины на кассетные боеприпасы. Это позволит удовлетворить спрос на боеприпасы при контрнаступлении против российских войск.

В США заявляют, что один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы.

"Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб, которые разлетаются во время детонации, и запрещены, поскольку неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий", - рассказал источник.

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Версия на английском языке US could decide this week whether to send cluster munitions to Ukraine
Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya kasetli sursatlar göndərəcək

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