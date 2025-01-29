США отправят Украине 90 ракет для Patriot из Израиля

Американские военные направили из Израиля в Польшу около 90 ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot для последующей передачи Украине.

Американские военные направили из Израиля в Польшу около 90 ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot для последующей передачи Украине.

Как передает Report, об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.

Это самая крупная поставка оружия из Израиля с начала боевых действий в Украине.

Израиль в апреле 2024 года снял с вооружения систему ПВО Patriot. Страна перешла на собственные системы.

Отмечается, что окончательное решение о поставках оружия израильский премьер Биньямин Нетаньяху принял в сентябре.