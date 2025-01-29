О нас

США отправят Украине 90 ракет для Patriot из Израиля

США отправят Украине 90 ракет для Patriot из Израиля Американские военные направили из Израиля в Польшу около 90 ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot для последующей передачи Украине.
Другие страны
29 января 2025 г. 11:04
США отправят Украине 90 ракет для Patriot из Израиля

Американские военные направили из Израиля в Польшу около 90 ракет для зенитного ракетного комплекса Patriot для последующей передачи Украине.

Как передает Report, об этом сообщил Axios со ссылкой на источники.

Это самая крупная поставка оружия из Израиля с начала боевых действий в Украине.

Израиль в апреле 2024 года снял с вооружения систему ПВО Patriot. Страна перешла на собственные системы.

Отмечается, что окончательное решение о поставках оружия израильский премьер Биньямин Нетаньяху принял в сентябре.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке US sending dozens of Patriot missiles from Israel to Ukraine
Версия на азербайджанском языке ABŞ İsraildən Ukraynaya “Patriot” kompleksi üçün 90 raket göndərəcək

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
Первичные данные расследования крушения самолета AZAL могут быть обнародованы на следующей неделе
24 января 2025 г. 11:28
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Путин поручил провести ревизию танкерного флота
Путин поручил провести ревизию танкерного флота
23 января 2025 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi