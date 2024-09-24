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США отправят несколько десятков военных на Ближний Восток на случай эвакуации граждан

США отправят несколько десятков военных на Ближний Восток на случай эвакуации граждан Минобороны США в ближайшие дни планирует отправить несколько десятков военных на Ближний Восток для эвакуации граждан страны из региона в случае развития конфликта между Израилем и движением "Хезболлах".
Другие страны
24 сентября 2024 г. 10:33
США отправят несколько десятков военных на Ближний Восток на случай эвакуации граждан

Минобороны США в ближайшие дни планирует отправить несколько десятков военных на Ближний Восток для эвакуации граждан страны из региона в случае развития конфликта между Израилем и движением "Хезболлах".

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на источники в Пентагоне.

На данный момент на Ближнем Востоке уже размещены около 40 тыс. американских военных.

Вчера пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил о том, что США перебрасывают дополнительные войска на Ближний Восток, не указавы их численность.

Отметим, что по последним данным, в результате израильских авиаударов по Ливану погибли 492 человек, ранены - 1 645.

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