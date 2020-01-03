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США отправят дополнительно три тысячи военных на Ближний Восток

​США отправят дополнительно три тысячи военных на Ближний Восток

США отправят дополнительно 3000 военнослужащих на Ближний Восток на фоне роста напряженности с Ираном после авиаудара, в котором был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

По его словам, дополнительные войска поступят из сил немедленного реагирования 82-й воздушно-десантной дивизии, их численность составит 3000 солдат.

Ранее глава Пентагона Майк Эспер заявил после атаки на американское посольство в Багдаде, что США направят в регион 750 солдат.

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