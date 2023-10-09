США отправят дополнительно 20-25 истребителей на Ближний Восток

США в ближайшее время направят на Ближний Восток дополнительно 20-25 истребителей F-35 и F-15 для сдерживания Ирана на фоне обострения вокруг сектора Газа.

США в ближайшее время направят на Ближний Восток дополнительно 20-25 истребителей F-35 и F-15 для сдерживания Ирана на фоне обострения вокруг сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на знакомые с военным планированием источники.

Целью переброски истребителей является недопущение "агрессии Ирана" и перерастания боевых действий за пределы границ Израиля, отмечает CNN. Телеканал не уточняет, когда именно истребители прибудут в регион.

О планах усиления авиации США в регионе объявил министр обороны Ллойд Остин, однако он не уточнил, сколько самолетов будет отправлено на Ближний Восток.

Напомним, что ранее американская администрация приняла решение направить авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря "для усиления присутствия Министерства обороны США в регионе с целью укрепления региональных усилий по сдерживанию".