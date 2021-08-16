США отправят дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации

Министерство обороны США распорядилось отправить дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации американцев.

Министерство обороны США распорядилось отправить дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации американцев.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

Согласно этим данным, общее число военных США в Афганистане, таким образом, составит 6 тыс. человек. Дополнительная 1 тыс. военнослужащих будет выделена из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных сил США.

Боевики радикального движения "Талибан", по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.