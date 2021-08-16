О нас
Report Georgia
Аудио новости

США отправят дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации

США отправят дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации Министерство обороны США распорядилось отправить дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации американцев.
Другие страны
16 августа 2021 г. 01:25
США отправят дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации

Министерство обороны США распорядилось отправить дополнительно 1 тыс. военных в Кабул для помощи в эвакуации американцев.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

Согласно этим данным, общее число военных США в Афганистане, таким образом, составит 6 тыс. человек. Дополнительная 1 тыс. военнослужащих будет выделена из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных сил США.

Боевики радикального движения "Талибан", по сообщениям канала Al Arabiya, вошли в воскресенье вечером в Кабул без боя и занимают оставленные правительственными силами государственные учреждения. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вечером талибы заявили об установлении контроля над всеми районами афганской столицы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pentaqon Kabilə əlavə min əsgər göndərəcək

Самое читаемое

Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
Минобороны Азербайджана сделало предупреждение российским миротворцам
11 августа 2021 г. 13:57
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
В Азербайджане скончалась психолог Арзу Музаффарова
14 августа 2021 г. 19:13
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
Азербайджанский шахматист стал победителем Кубка мира
10 августа 2021 г. 23:45
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
В бакинском метро проверяют лиц с подозрением на коронавирус
13 августа 2021 г. 13:57
В бакинском метро женщина упала на рельсы
В бакинском метро женщина упала на рельсы
10 августа 2021 г. 13:42
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
В Кюрдамире столкнулись легковой и грузовой автомобили, три человека погибли
14 августа 2021 г. 17:21
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
Минздрав Азербайджана: Среди невакцинированных уровень смертности высок
9 августа 2021 г. 17:41
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
Президент Азербайджана назначил двух новых вице-президентов SOCAR
11 августа 2021 г. 18:00
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
На освобожденных от оккупации территориях обнаружены останки еще 4 армянских военнослужащих
10 августа 2021 г. 19:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi