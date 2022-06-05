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США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17

США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17 Соединенные Штаты Америки отправляют в Украину советские вертолеты Ми-17.
Другие страны
5 июня 2022 г. 18:24
США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17

Соединенные Штаты Америки отправляют в Украину советские вертолеты Ми-17.

Как передает, об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram.

"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Красивые птички", - отметил Ермак.

Ранее в США заявляли о планах передать Украине вертолеты Ми-17, которые предназначались для отправки в Афганистан.

А 1 июня Пентагон обнародовал перечень вооружения и военной техники для передачи Украине, среди которых - 4 вертолета Ми-17.

Также напомним, по данным The New York Times, поставка вооружения в Украину несет в себе скрытые риски, одним из которых может стать массированный обстрел украинских территорий российскими войсками.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya Mi-17 helikopterlərini göndərir - FOTO
Версия на английском языке US sends Mi-17 helicopters to Ukraine

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