США отправляют в Украину боевые вертолеты Ми-17

Соединенные Штаты Америки отправляют в Украину советские вертолеты Ми-17.
Как передает, об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил в Telegram.
"Ми-17 для Украины уже загружаются на базе ВВС США. Красивые птички", - отметил Ермак.
Ранее в США заявляли о планах передать Украине вертолеты Ми-17, которые предназначались для отправки в Афганистан.
А 1 июня Пентагон обнародовал перечень вооружения и военной техники для передачи Украине, среди которых - 4 вертолета Ми-17.
Также напомним, по данным The New York Times, поставка вооружения в Украину несет в себе скрытые риски, одним из которых может стать массированный обстрел украинских территорий российскими войсками.