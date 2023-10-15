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США отправили в Средиземное море вторую авианосную группу

США отправили в Средиземное море вторую авианосную группу Министерство обороны США распорядилось отправить в восточную часть Средиземного моря еще одну ударную группу во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр".
Другие страны
15 октября 2023 г. 14:34
США отправили в Средиземное море вторую авианосную группу

Министерство обороны США распорядилось отправить в восточную часть Средиземного моря еще одну ударную группу во главе с авианосцем "Дуайт Эйзенхауэр".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского оборонного ведомства.

Глава Пентагона Ллойд Остин сказал, что это делается "в рамках усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля и любых попыток расширить эту войну после нападения боевиков ХАМАС на Израиль".

В состав ударной группы входят ракетный крейсер "Филиппин Си", ракетные эсминцы "Грейвели" и "Мэйсон", а также 3-е авианосное авиационное крыло с девятью авиационными эскадрильями.

Авианосец "Дуайт Эйзенхауэр" присоединится к уже находящейся в Средиземноморье ударной группе авианосца "Джеральд Форд", в которую входят ракетный крейсер "Нормандия", эсминец "Томас Хаднер", военные корабли "Рэймидж", "Карни" и "Рузвельт".

"Увеличение численности американских сил демонстрирует твердую приверженность Соединенных Штатов обеспечению безопасности Израиля и нашу решимость сдерживать любое государство или негосударственный субъект, которые стремятся к эскалации этой войны", - отметил министр обороны США.

Напомним, что в ходе начавшегося 7 октября утром витка противостояния израильские ВВС поразили 475 ракетных установок, 73 военные цели, 24 стратегические военные структуры и 22 подземных объекта.

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