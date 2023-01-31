США отправили Украине первую партию БМП Bradley

Власти США направили Украине первую партию из более чем 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, поставляемых Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи.

Власти США направили Украине первую партию из более чем 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, поставляемых Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи.

Как передает Report , об этом сообщило Транспортное командование ВС США.

"Транспортное командование доставляет на Украину первую партию БМП Bradley, которые стали частью объявленного ранее в этом году соглашения о поставке США военной помощи на $2,85 млрд. Груз, включающий более 60 БМП Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина", - говорится в сообщении.

Впервые о передаче Украине БМП Bradley Вашингтон объявил в начале января. 50 таких машин вошли в пакет помощи, общий объем которого составил $2,85 млрд. 19 января власти США объявили о еще одном транше военной помощи объемом $2,5 млрд, в него вошли еще 59 БМП Bradley.