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США отправили Украине первую партию БМП Bradley

США отправили Украине первую партию БМП Bradley Власти США направили Украине первую партию из более чем 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, поставляемых Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи.
Другие страны
31 января 2023 г. 02:01
США отправили Украине первую партию БМП Bradley

Власти США направили Украине первую партию из более чем 60 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, поставляемых Вашингтоном Киеву в рамках военной помощи.

Как передает Report, об этом сообщило Транспортное командование ВС США.

"Транспортное командование доставляет на Украину первую партию БМП Bradley, которые стали частью объявленного ранее в этом году соглашения о поставке США военной помощи на $2,85 млрд. Груз, включающий более 60 БМП Bradley, на прошлой неделе покинул Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина", - говорится в сообщении.

Впервые о передаче Украине БМП Bradley Вашингтон объявил в начале января. 50 таких машин вошли в пакет помощи, общий объем которого составил $2,85 млрд. 19 января власти США объявили о еще одном транше военной помощи объемом $2,5 млрд, в него вошли еще 59 БМП Bradley.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Ukraynaya “Bradley” PDM-lərinin ilk partiyasını göndərib

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