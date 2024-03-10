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США отправили первый корабль для обустройства морского коридора в Газу

США отправили первый корабль для обустройства морского коридора в Газу США отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
Другие страны
10 марта 2024 г. 09:14
США отправили первый корабль для обустройства морского коридора в Газу

США отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report, об этом сообщило центральное командование США (CENTCOM).

Президент США Джо Байден ранее приказал Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа. При этом американский лидер заверял, что военных США в анклаве не будет.

Позднее представитель Пентагона разъяснил инициативу Байдена: Проект предполагает создание плавучего пирса, куда - предположительно, с Кипра - будут завозиться грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, а на берег не ступят.

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