США отправили первый корабль для обустройства морского коридора в Газу

США отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

США отправили корабль с оборудованием для обустройства морского коридора по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.

Как передает Report , об этом сообщило центральное командование США (CENTCOM).

Президент США Джо Байден ранее приказал Пентагону построить временный порт для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа. При этом американский лидер заверял, что военных США в анклаве не будет.

Позднее представитель Пентагона разъяснил инициативу Байдена: Проект предполагает создание плавучего пирса, куда - предположительно, с Кипра - будут завозиться грузы для последующей доставки на берег маломерными судами. Военные США будут присутствовать только на кораблях у побережья, а на берег не ступят.