США отправили несколько заключенных из Гуантанамо в ОАЭ

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ США отправили пятерых заключенных тюрьмы Гуантанамо в Объединенные Арабские Эмираты, сообщает Reuters со ссылкой на американское министерство обороны.

Переправляемые в ОАЭ заключенные — выходцы из Йемена. Четверо заключенных ждали освобождения с 2009 года, пятого порекомендовали освободить в 2014 году. Пентагон отметил, что после их перевода в тюрьме на Кубе осталось 107 заключенных, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры о передаче другим странам более 50 заключенных из американской тюрьмы Гуантанамо на Кубе.