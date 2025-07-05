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США отметили 249-ю годовщину своей независимости

США отметили 249-ю годовщину своей независимости В Нью-Йорке в честь Дня независимости США состоялся грандиозный фейерверк.
Другие страны
5 июля 2025 г. 08:01
США отметили 249-ю годовщину своей независимости

В Нью-Йорке в честь Дня независимости США состоялся грандиозный фейерверк.

Как сообщает американское бюро Report, это событие совпало с 400-летним юбилеем города Нью-Йорка.

Праздничное шоу было организовано с четырех разных платформ, расположенных вдоль Бруклинского моста и реки Ист. В течение ночи в небо было запущено около 80 тысяч ракет, а во время демонстрации использовались яркие и технологически сложные визуальные эффекты.

Миллионы зрителей смогли наблюдать за мероприятием благодаря установленным в разных частях города мониторам и прямой трансляции на местных телеканалах.

В ночное время небоскрёбы города были окрашены в цвета флага США. Местные власти и правоохранительные органы усилили меры безопасности, ограничив движение транспорта на центральных улицах города. Для зрителей, пришедших посмотреть шоу, были выделены специальные открытые зоны наблюдения.

Стоит отметить, что в этом году американцы отмечают 249-ю годовщину своей независимости. 4 июля 1776 года Второй Континентальный Конгресс единогласно принял Декларацию независимости, объявив о разрыве с Великобританией. Большинство американцев называют этот праздник просто "Четвертое июля" из-за его исторической значимости.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ müstəqilliyinin 249-cu ildönümünü qeyd edib

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