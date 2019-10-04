США отменили визы для граждан Польши

Для граждан Польши начал действовать безвизовый режим с США.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме.

Глава государства сообщил, что речь идет о "полной отмене виз".

О намерении отменить визы Трамп сообщил 23 сентября во время визита в Вашингтон президента Польши Анджея Дуды, когда была Совместная декларация об усилении оборонного сотрудничества. В свою очередь Дуда выражал надежду на то, что визы будут отменены до 25 декабря.