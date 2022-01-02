США отменили торговые льготы для трех африканских стран

Соединенные Штаты отменили беспошлинный доступ на американский рынок для товаров из Эфиопии, Гвинеи и Мали из-за действий властей этих стран, которые, как считают в Вашингтоне, нарушали права человека или же подрывали конституционный порядок.

Соединенные Штаты отменили беспошлинный доступ на американский рынок для товаров из Эфиопии, Гвинеи и Мали из-за действий властей этих стран, которые, как считают в Вашингтоне, нарушали права человека или же подрывали конституционный порядок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении аппарата представителя США на торговых переговорах.

"Администрация (президента Джо) Байдена и (вице-президента Камалы) Харрис глубоко обеспокоена неконституционными изменениями во власти в Гвинее и Мали, а также серьезными нарушениями международно признанных прав человека, которые совершают правительство Эфиопии и другие стороны в ходе усиливающегося конфликта на севере Эфиопии", - говорится в сообщении.

В нем подчеркивается, что указанные государства исключены из списка африканских стран, в отношении которых, согласно принятому в 2000 году закону, предусмотрены данные условия, поскольку они больше не соответствуют необходимым критериям.

В заявлении также отмечается, что страны имеют возможность восстановить свой статус, если выполнят определенные требования. В связи с этим американская администрация "будет работать с их правительствами над достижением этой цели", говорится в сообщении.