США отменили тестирование на коронавирус перед въездом в страну

Власти Соединенных Штатов отменили обязательное тестирование на наличие коронавируса для прилетающих в страну.

Власти Соединенных Штатов отменили обязательное тестирование на наличие коронавируса для прилетающих в страну.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на соответствующее распоряжение федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Новый порядок вступил в силу в 12 июня в 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 - бакинское время).

Ведомство уточнило, что с указанного момента от пассажиров, направляющихся в США из других стран, перестанет требоваться предъявления перед посадкой на самолет отрицательного результата теста на COVID-19 или документа, подтверждающего наличие иммунитета.

Медицинский регулятор отметил, что те, кто не имеет гражданства Соединенных Штатов или миграционной визы, по прежнему должны предоставлять свидетельство о вакцинации.