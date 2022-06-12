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США отменили тестирование на коронавирус перед въездом в страну

США отменили тестирование на коронавирус перед въездом в страну Власти Соединенных Штатов отменили обязательное тестирование на наличие коронавируса для прилетающих в страну.
Другие страны
12 июня 2022 г. 10:29
США отменили тестирование на коронавирус перед въездом в страну

Власти Соединенных Штатов отменили обязательное тестирование на наличие коронавируса для прилетающих в страну.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на соответствующее распоряжение федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

Новый порядок вступил в силу в 12 июня в 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 - бакинское время).

Ведомство уточнило, что с указанного момента от пассажиров, направляющихся в США из других стран, перестанет требоваться предъявления перед посадкой на самолет отрицательного результата теста на COVID-19 или документа, подтверждающего наличие иммунитета.

Медицинский регулятор отметил, что те, кто не имеет гражданства Соединенных Штатов или миграционной визы, по прежнему должны предоставлять свидетельство о вакцинации.

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Версия на английском языке US drops pre-flight Covid testing requirement

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