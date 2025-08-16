США отменили переговоры по торговой сделке с Индией

Визит переговорной группы из США в Индию для обсуждения торговой сделки между странами, который должен был состояться 25-29 августа, отменен.

Как передает Report, об этом сообщает NDTV со ссылкой на источники.

Этот раунд обсуждений должен был стать для государств шестым. По данным телеканала, переговоры были отложены на фоне роста напряженности в экономических отношениях между странами после увеличения пошлин на импорт индийских товаров в США. NDTV отмечает, что отмененная дата переговоров была приурочена к 27 августа, когда новые ограничения вступят в силу.

Напомним, что 6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительных 25-процентных пошлин на индийские товары. С учетом уже существовавших ограничений, тарифы на импорт из Индии достигли 50%. Свое решение глава Белого дома обосновал тем, что Индия закупает нефть у России, поддерживая тем самым ее экономику.