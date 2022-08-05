США отменили испытания МБР из-за ситуации вокруг Тайваня

США отменили запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III из-за напряженности вокруг Тайваня.
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Пуск Minuteman III планировалось провести в первую неделю августа с базы Ванденберг в Калифорнии. Согласно данным собеседника издания, решение о переносе пуска принял глава Пентагона Ллойд Остин.
"Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня", — сказал источник.
Отметим, что МБР Minuteman IIII с дальностью полета более 9 660 километров и способная нести ядерный заряд, является основой арсенала стратегических сил армии США.