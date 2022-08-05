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США отменили испытания МБР из-за ситуации вокруг Тайваня

США отменили испытания МБР из-за ситуации вокруг Тайваня США отменили запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III из-за напряженности вокруг Тайваня.
Другие страны
5 августа 2022 г. 07:16
США отменили испытания МБР из-за ситуации вокруг Тайваня

США отменили запланированные на эту неделю испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III из-за напряженности вокруг Тайваня.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

Пуск Minuteman III планировалось провести в первую неделю августа с базы Ванденберг в Калифорнии. Согласно данным собеседника издания, решение о переносе пуска принял глава Пентагона Ллойд Остин.

"Это давно запланированное испытание откладывается, чтобы не допустить любого недопонимания, учитывая действия КНР вокруг Тайваня", — сказал источник.

Отметим, что МБР Minuteman IIII с дальностью полета более 9 660 километров и способная нести ядерный заряд, является основой арсенала стратегических сил армии США.

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