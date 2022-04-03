США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Представители ВВС США объяснили отмену испытательного пуска МБР желанием снизить ядерную напряженность.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в Вашингтоне подчеркнули, что важно, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия "помнили о риске просчета и предпринимали шаги для снижения этих рисков".
Представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что решение об отмене испытаний ракеты Minuteman III было вызвано теми же причинами, что и при отсрочке первого запуска. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец этого года.
"ВВС уверены в боевой готовности стратегических сил США", - сказала Стефанек.
Ранее пуск ракеты Minuteman III планировался на 2 марта, но был отложен на фоне заявлений РФ о приведении своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.