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США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты

США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты Представители ВВС США объяснили отмену испытательного пуска МБР желанием снизить ядерную напряженность.
Другие страны
3 апреля 2022 г. 08:46
США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Представители ВВС США объяснили отмену испытательного пуска МБР желанием снизить ядерную напряженность.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в Вашингтоне подчеркнули, что важно, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия "помнили о риске просчета и предпринимали шаги для снижения этих рисков".

Представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что решение об отмене испытаний ракеты Minuteman III было вызвано теми же причинами, что и при отсрочке первого запуска. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец этого года.

"ВВС уверены в боевой готовности стратегических сил США", - сказала Стефанек.

Ранее пуск ракеты Minuteman III планировался на 2 марта, но был отложен на фоне заявлений РФ о приведении своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

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