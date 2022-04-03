США отменили испытание межконтинентальной баллистической ракеты

Представители ВВС США объяснили отмену испытательного пуска МБР желанием снизить ядерную напряженность.

Представители ВВС США объяснили отмену испытательного пуска МБР желанием снизить ядерную напряженность.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в Вашингтоне подчеркнули, что важно, чтобы и Соединенные Штаты, и Россия "помнили о риске просчета и предпринимали шаги для снижения этих рисков".

Представитель ВВС США Энн Стефанек заявила, что решение об отмене испытаний ракеты Minuteman III было вызвано теми же причинами, что и при отсрочке первого запуска. Следующее испытание Minuteman III запланировано на конец этого года.

"ВВС уверены в боевой готовности стратегических сил США", - сказала Стефанек.

Ранее пуск ракеты Minuteman III планировался на 2 марта, но был отложен на фоне заявлений РФ о приведении своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.