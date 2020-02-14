​США отложили введение ограничений против Huawei

Американская администрация еще на полтора месяца продлила лицензию, позволяющую национальным компаниям поставлять китайской телекоммуникационной корпорации Huawei продукцию, не затрагивающую национальную безопасность Соединенных Штатов.

Как передает Report, это следует из официального уведомления Министерства торговли США, размещенного в электронной базе Федерального реестра - сборника официальных документов американского правительства.

"Правительство США приняло решение продлить до 1 апреля 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies", - отмечается в уведомлении. Срок действия прежней временной лицензии, предоставленной Huawei американскими властями, истекал 16 февраля.

В мае прошлого года президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг страны с 17 мая внес Huawei в черный список из-за "угрозы национальной безопасности". В корпорации на это заявили, что осуществляют коммерческую деятельность в соответствии с законом.