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США отложили поставки Тайваню систем Volcano на 2026 год

США отложили поставки Тайваню систем Volcano на 2026 год Правительство США приняло решение отложить поставки Тайваню систем дистанционного минирования M136 Volcano на 2026 год.
Другие страны
23 сентября 2024 г. 12:27
США отложили поставки Тайваню систем Volcano на 2026 год

Правительство США приняло решение отложить поставки Тайваню систем дистанционного минирования M136 Volcano на 2026 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

Источник в вооруженных силах острова сообщил о том, что это было вызвано "задержками в США и разными другими причинами". Согласно первоначальным договоренностям, первая партия из семи подобных систем должна была быть передана вооруженным силам острова в 2023 году, еще семь установок США планировали поставить к 2026 году. По его словам, теперь поставки должны быть осуществлены одной партией.

Согласно бюджету оборонного ведомства Тайваня, сумма сделки составила 4,9 млрд новых тайваньских долларов (около 153 млн долларов).

Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем M136 Volcano и сопутствующего оборудования в декабре 2022 года. Тогда сумма сделки составляла 180 млн долларов и включала, помимо 14 установок минирования, 10-тонные тяжелые тактические грузовики M977A4 HEMTT, на которые они устанавливаются, противотанковые мины M87A1, а также учебные боеприпасы M88 и M89. Поставщиками должны выступить компании Northrop Grumman и Oshkosh Corporation.

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Версия на английском языке US postpones deliveries of Volcano systems to Taiwan until 2026

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