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США открыли в Южной Корее подразделение своих космических сил

США открыли в Южной Корее подразделение своих космических сил США открыли в Южной Корее новое подразделение своих космических сил. Подразделение открыто на авиабазе Осан в Пхенчхане.
Другие страны
14 декабря 2022 г. 17:44
США открыли в Южной Корее подразделение своих космических сил

США открыли в Южной Корее новое подразделение своих космических сил. Подразделение открыто на авиабазе Осан в Пхенчхане.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Оно послужит улучшению координации в сфере безопасности между США и Южной Кореей, а также будет помогать противостоять угрозам КНДР и Китая.

"Благодаря космическим силам США в Корее альянс имеет больше возможностей для проведения разносторонних операций на корейском театре военных действий", - сказал командующий Объединенными силами США и Южной Кореи Пол Лакамера в ходе церемонии открытия базы.

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