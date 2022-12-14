США открыли в Южной Корее подразделение своих космических сил

США открыли в Южной Корее новое подразделение своих космических сил. Подразделение открыто на авиабазе Осан в Пхенчхане.

США открыли в Южной Корее новое подразделение своих космических сил. Подразделение открыто на авиабазе Осан в Пхенчхане.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Оно послужит улучшению координации в сфере безопасности между США и Южной Кореей, а также будет помогать противостоять угрозам КНДР и Китая.

"Благодаря космическим силам США в Корее альянс имеет больше возможностей для проведения разносторонних операций на корейском театре военных действий", - сказал командующий Объединенными силами США и Южной Кореи Пол Лакамера в ходе церемонии открытия базы.