США откроют посольство в Сомали

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ США намерены открыть посольство в Сомали. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, который ранее прибыл с необъявленным визитом в сомалийскую столицу - Могадишо - и стал первым американским дипломатом столь высокого уровня, посетившим эту страну, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"В знак признания достигнутого прогресса (в стабилизации ситуации) США начинают процесс создания дипломатической миссии в Могадишо", - сказал он. При этом Керри не назвал точной даты открытия посольства. "У нас нет четких временных рамок, но мы немедленно начинаем процесс восстановления дипломатического представительства", - добавил госсекретарь.

В феврале США назначили Катрин Данани первым с 1991 года послом в Сомали, однако из соображений безопасности дипломатическое представительство располагалось в Кении.

Во время визита Керри провел переговоры с президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом и премьер-министром Омаром Абдирашидом Али Шармарке на строго охраняемой территории столичного аэропорта. По словам одного из представителей госдепартамента, которые ранее привело агентство Associated Press, визит Керри даст исламистской группировке "Аш-Шабаб" понять, что "США не повернутся спиной к народу Сомали".