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США отказываются поставить Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle

США отказываются поставить Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle Администрация президента США Джо Байдена до сих пор не одобрила решение по запросу Украины, направленному более двух месяцев назад, о поставке четырех многоцелевых беспилотников MQ-1C Gray Eagle.
Другие страны
23 июля 2022 г. 05:53
США отказываются поставить Украине беспилотники MQ-1C Gray Eagle

Администрация президента США Джо Байдена до сих пор не одобрила решение по запросу Украины, направленному более двух месяцев назад, о поставке четырех многоцелевых беспилотников MQ-1C Gray Eagle.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета The Wall Street Journal.

Колебания Белого дома связаны с тем, что американские технологии могут попасть в руки российских войск. Кроме того, для управления этими аппаратами требуется специальная подготовка, которой на данный момент украинские военные не обладают.

Дальность полета беспилотников MQ-1C Gray Eagle составляет до 400 км, они могут быть оснащены ракетами Hellfire, способными поражать бронетехнику.

Газета отмечает, что ситуация вокруг указанных аппаратов иллюстрирует сложности, с которыми Белый дом сталкивается при принятии решений об отправке Украине современных западных вооружений.

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