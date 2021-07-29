США отказались снимать санкции в отношении 500 иранских физических и юрлиц

США не согласились снимать санкции в отношении 500 иранских физических и юридических лиц, а также отказались гарантировать, что в будущем Вашингтон не выйдет из ядерной сделки.
Он добавил, что "США также отказались обсуждать нанесенный ущерб Ирану в результате их незаконного выхода из ядерного соглашения и выдвинули преувеличенные требования в отношении иранских атомных обязательств, выходящие за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". "Американцы не согласились, что сначала они должны выполнить все свои обязательства, а затем после верификации этого Иран возвращается к своим", - отметил Гариб Абади.
По его словам, "США связывали все соглашение с принятием обязательств (иранской стороной) о проведении в будущем переговоров по региональной политике (Тегерана)". "Они не готовы снять оружейное эмбарго (в отношении исламской республики), что является прямым нарушением резолюции 2231 СБ ООН и ядерной сделки", - добавил дипломат.