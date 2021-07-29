США отказались снимать санкции в отношении 500 иранских физических и юрлиц

США не согласились снимать санкции в отношении 500 иранских физических и юридических лиц, а также отказались гарантировать, что в будущем Вашингтон не выйдет из ядерной сделки.

США не согласились снимать санкции в отношении 500 иранских физических и юридических лиц, а также отказались гарантировать, что в будущем Вашингтон не выйдет из ядерной сделки.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"США не согласились снимать санкции, введенные при Трампе в отношении более 500 физических и юридических лиц", - цитирует его агентство Фарс. По словам дипломата, "представители этой страны отказались гарантировать, что не повторится ситуация аналогичная выходу правительства Трампа из ядерной сделки".

Он добавил, что "США также отказались обсуждать нанесенный ущерб Ирану в результате их незаконного выхода из ядерного соглашения и выдвинули преувеличенные требования в отношении иранских атомных обязательств, выходящие за пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД)". "Американцы не согласились, что сначала они должны выполнить все свои обязательства, а затем после верификации этого Иран возвращается к своим", - отметил Гариб Абади.

По его словам, "США связывали все соглашение с принятием обязательств (иранской стороной) о проведении в будущем переговоров по региональной политике (Тегерана)". "Они не готовы снять оружейное эмбарго (в отношении исламской республики), что является прямым нарушением резолюции 2231 СБ ООН и ядерной сделки", - добавил дипломат.