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США отказались от трех военных баз в Сирии

США отказались от трех военных баз в Сирии об этом сообщил представитель Пентагона саудовскому телеканалу Al Arabiya
Другие страны
3 июня 2025 г. 10:32
США отказались от трех военных баз в Сирии

Соединенные Штаты закрыли две военные базы в Сирии и передали еще одну под контроль курдских "Сирийских демократических сил" (СДС) в рамках сокращения своего военного присутствия в стране. Американское командование в течение нескольких недель вывело из арабской республике около 500 военнослужащих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель Пентагона саудовскому телеканалу Al Arabiya.

"Около 500 американских военнослужащих были выведены из Сирии. Две военные базы, расположенные на территории страны закрыты, еще одна передана "Сирийским демократическим силам". Консолидация американских войск в Сирии безопасна и обдумана", - сказал он.

По данным телеканала, курдские силы будут контролировать военную базу Mission Support Site Euphrates. Среди двух закрытых американских баз собеседник телеканала упомянул Mission Support Site Green Village. Название другого объекта, от которого отказалось американское командование, не приводится.

На подконтрольной курдам сирийской территории в 2015-2018 годах были созданы девять американских военных баз и три аванпоста. Они расположены в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, а также пограничном с Ираком и Иорданией районе Эт-Танф. На них размещались 2,2 тыс. американских военных. В апреле этого года Пентагон сообщил, что американское командование сократит контингент в Сирии, оставив на территории страны менее 1 000 военнослужащих.

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