США отказались от "черного списка" стран

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Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренней безопасности США заявило о принятом руководством страны решении об отказе от практики полного запрета на въезд в страну беженцев из 11 стран, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Напомним, что в октябре 2017 года США в целом возобновило программу приема беженцев, сделав исключение для 11 стран, беженцы из которых представляют "угрозу национальной безопасности страны".

Согласно информации организаций по защите прав беженцев, речь идет о Египте, Иране, Ираке, Ливии, Мали, Северной Корее, Сомали, Южном Судане, Судане, Сирии и Йемене.

Сообщается, что ограничение на въезд в США мигрантов стало одним из основных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа. После вступления в должность он издал несколько миграционных указов, которые, в частности, запретили въезд в страну гражданам шести стран с преимущественно мусульманским населением.