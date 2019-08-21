США отказали в визе подруге Бориса Джонсона за визит в непризнанное государство

США отказали в визе спутнице премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Кэрри Симондс, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Как пишут британские СМИ, бывшая директор по связям с общественностью в правящей в королевстве Консервативной партии подала на американскую визу с целью работы на базирующуюся в США благотворительную природоохранную организацию Oceana, однако власти отвергли ее заявление в связи с посещением ею в 2018 году самопровозглашенного в 1991 году государства Сомалиленд. Во время той поездки К.Симондс встретилась с его главой Мусе Бихи Абди и обсудила с ним вопросы прав женщин и загрязнения мирового океана.

Отметим, что Сомалиленд — непризнанное государство в северной части Африканского Рога на территории бывшей колонии Британское Сомали, признаётся международным сообществом как часть Сомали.

Ситуация с визой осложняется тем, что К.Симондс не может официально обратиться за содействием в ее получении в канцелярию премьера, поскольку она не замужем за Б.Джонсоном, который по-прежнему находится в законном браке с Мариной Уилер.

Сама К.Симондс, представители дипмиссии США и Даунинг-стрит от комментариев отказались. Один же из дипломатических источников выразил надежду, что эта проблема будет разрешена "вовремя, чтобы госпожа Симондс поехала, как и планировалось, в США".