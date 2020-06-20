​США отказали китайским авиакомпаниям в полетах

Минтранс США в пятницу отклонил запросы китайских перевозчиков на выполнение рейсов между США и КНР, мотивировав этот отказ необходимостью паритета между американскими и китайскими авиакомпаниями.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении ведомства, размещённом на его сайте.

"Министерство транспорта США издало сегодня распоряжение, в котором были отклонены запросы китайских перевозчиков на выполнение будущих перевозок, поданные за последние несколько недель на основании нашего первоначального приказа от 22 мая", - говорится в сообщении.

Ведомство пояснило, что этот приказ фактически является административным действием, направленным на поддержание паритета регулярных пассажирских перевозок между США и китайскими авиакомпаниями, объявленного министерством ранее на этой неделе.

Минтранс США настаивает, что "этот приказ является исключительно процедурным вопросом и что его не следует рассматривать как эскалацию" со стороны Вашингтона.

Более того, регулятор "по-прежнему заявляет о готовности пересмотреть свои действия, если китайские авиационные власти скорректируют свою политику".

США настаивают, что паритет должен давать перевозчикам каждой стороны возможность выполнять по четыре регулярных пассажирских рейса в оба конца каждую неделю.

Ранее США заявили, что планируют запретить авиакомпаниям из Китая полеты в США с 16 июня из-за запрета американским авиакомпаниям летать в КНР.