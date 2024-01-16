США осудили удары КСИР Ирана по иракскому Эрбилю

США осуждают удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по иракскому городу Эрбиль.

США осуждают удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) по иракскому городу Эрбиль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшнюю атаку Ирана на Эрбиль и выражают соболезнования семьям погибших. Мы выступаем против безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность в Ираке", - отмечается в сообщении.

Ранее руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон назвала удары КСИР безрассудными, заявив, что США "поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Ирака". По ее словам, никто из американских военнослужащих, а также ни один американский объект не пострадал.