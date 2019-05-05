​США осудили ракетные обстрелы Израиля радикалами из сектора Газа

Соединенные Штаты осуждают ракетные обстрелы Израиля с территории сектора Газа и призывают немедленно прекратить насилие.

Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении пресс-службы Госдепартамента, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающиеся массивные ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и палестинского "Исламского джихада", направленные против ни в чем не повинных гражданских лиц и их общин на всей территории Израиля. Мы призываем тех, кто ответственен за это насилие, немедленно прекратить эту агрессию. Мы стоим на стороне Израиля и полностью поддерживаем его право на самооборону перед лицом этих отвратительных нападений", - отмечается в документе.

Госдепартамент также призвал американских граждан проявлять осторожность при посещении региона.

Палестинские радикалы из сектора Газа с утра субботы выпустили более 250 ракет по Израилю, в ответ израильские военные поразили 120 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава, сообщила ранее пресс-служба армии еврейского государства. Массированный обмен ударами прервал длившийся около месяца период относительного затишья.