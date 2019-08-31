США осудили призывы лидеров FARC выйти из соглашения с властями Колумбии

США не приемлют призывы ряда представителей Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК/FARC) к выходу из мирного соглашения 2016 года с властями страны.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном в субботу заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

Ранее один из лидеров FARC Иван Маркес опубликовал видео, в котором он на фоне двух десятков людей заявляет о создании новой группы, которая будет вести вооруженную борьбу против притеснений со стороны олигархии.

"Мы категорически не принимаем призывы отдельных лиц к отходу от обязательств FARC, принятых в мирном соглашении 2016 года, и участию в терроризме и насилии в дальнейшем. Мы также осуждаем продолжающиеся террористические действия НОА (Национальной освободительной армии – ред.) и тех, кто допускает это", - заявил Помпео.