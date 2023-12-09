О нас

США осудили обстрел посольства в Ираке

США осудили обстрел посольства в Ираке США решительно осуждают обстрел своего посольства в Багдаде, призывают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.
Другие страны
9 декабря 2023 г. 06:27
США осудили обстрел посольства в Ираке

США решительно осуждают обстрел своего посольства в Багдаде, призывают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Рано утром в пятницу ракетной атаке подверглась особо охраняемая "зеленая зона" в центре Багдада, удар был нацелен по посольству США в этом районе. В результате атаки, по информации американской дипмиссии, никто не пострадал. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани назвал нападение терактом, отметив, что оно неприемлемо вне зависимости от повода, и приказав найти виновных в обстреле и привлечь их к ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ İraqdakı səfirliyinə hücumu pisləyib

Самое читаемое

Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
Азербайджан увеличил импорт мяса на 3%
2 декабря 2023 г. 12:10
В Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
ФотоВ Нью-Йорке зажглась самая большая в мире рождественская елка
3 декабря 2023 г. 09:07
Ливерпуль вырвал победу у Фулхэма, забив в концовке два мяча за минуту
"Ливерпуль" вырвал победу у "Фулхэма", забив в концовке два мяча за минуту
3 декабря 2023 г. 21:06
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
​​​​​​​Милли Меджлис утвердил проект об освобождении от таможенных пошлин ряда товаров
5 декабря 2023 г. 12:51
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
Эрдоган: Турция и Греция подпишут Декларацию о дружественных отношениях
6 декабря 2023 г. 12:44
Делегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
ФотоДелегация ВМС Ирана посетила Военный институт и Н-скую воинскую часть
7 декабря 2023 г. 10:32
Генералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
ФотоГенералы Азербайджана и Турции обсудили сотрудничество в сфере военного образования
7 декабря 2023 г. 16:23
Танкер Президент Гейдар Алиев возвращен в эксплуатацию после ремонта
Танкер "Президент Гейдар Алиев" возвращен в эксплуатацию после ремонта
4 декабря 2023 г. 15:27
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
Законных представителей предупредили об обязательной диспансеризации детей
4 декабря 2023 г. 18:25
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
СМИ: Запад стремится сформировать антироссийский парламент в Армении
5 декабря 2023 г. 10:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi