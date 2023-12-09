США осудили обстрел посольства в Ираке

США решительно осуждают обстрел своего посольства в Багдаде, призывают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

США решительно осуждают обстрел своего посольства в Багдаде, призывают расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.

Рано утром в пятницу ракетной атаке подверглась особо охраняемая "зеленая зона" в центре Багдада, удар был нацелен по посольству США в этом районе. В результате атаки, по информации американской дипмиссии, никто не пострадал. Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани назвал нападение терактом, отметив, что оно неприемлемо вне зависимости от повода, и приказав найти виновных в обстреле и привлечь их к ответственности.