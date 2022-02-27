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США осудили новый ракетный пуск КНДР

США осудили новый ракетный пуск КНДР Соединенные Штаты осуждают новый ракетный пуск КНДР и ведут, в связи с этим консультации со своими союзниками и партнерами.
Другие страны
27 февраля 2022 г. 10:30
США осудили новый ракетный пуск КНДР

Соединенные Штаты осуждают новый ракетный пуск КНДР и ведут, в связи с этим консультации со своими союзниками и партнерами.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

"Соединенные Штаты осуждают этот пуск и призывают КНДР к тому, чтобы воздержаться от дальнейших дестабилизирующих действий", - отмечается в тексте.

В Пентагоне подчеркнули, что США "тесно консультируются с Республикой Корея и Японией, а также другими региональными союзниками и партнерами".

По данным южнокорейских военных, баллистическая ракета была запущена в 7:52 по местному времени (2:52 - бакинское время) из района Сунан в Пхеньяне. Ракета пролетела около 300 км на максимальной высоте 620 км и упала в Японском море. Это восьмой пуск КНДР с начала года.

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