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США осудили атаку по Голанским высотам

США осудили атаку по Голанским высотам США осуждают атаку по контролируемым Израилем Голанским высотам, Вашингтон готов оказывать поддержку израильской стороне в защите от будущей агрессии.
Другие страны
28 июля 2024 г. 05:52
США осудили атаку по Голанским высотам

США осуждают атаку по контролируемым Израилем Голанским высотам, Вашингтон готов оказывать поддержку израильской стороне в защите от будущей агрессии.

Как передает Report, об этом заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

"Мы осуждаем это ужасное нападение. Израиль продолжает сталкиваться с серьезными угрозами своей безопасности, и США продолжат поддерживать усилия по прекращению этих ужасающих нападений", - сказал источник агентства.

Представитель Совета добавил, что американская поддержка Израиля "непоколебима против всех поддерживаемых Ираном террористических группировок", включая ливанское движение "Хезболлах".

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