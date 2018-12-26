США осудили атаку на здание МИД Ливии в Триполи

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ США осуждают атаку на здание МИД Ливии в Триполи, в результате которой погибли три человека и 21 пострадал.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино.

"США решительно осуждают сегодняшнюю террористическую атаку на министерство иностранных дел в Триполи. Мы выражаем наши искренние соболезнования и поддерживаем всех ливийцев, которые борются с терроризмом и стремятся к процветающей, стабильной и безопасной Ливии", - заявил Палладино в Twitter.

Мощный взрыв прогремел рядом со зданием МИД в столице Ливии Триполи во вторник.