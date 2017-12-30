США осудили аресты мирных демонстрантов в Иране

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ Соединенные Штаты выступили с осуждением арестов мирных демонстрантов в Иране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении пресс-службы Госдепартамента.

"Мы следим за сообщениями о многочисленных мирных протестах иранских граждан в городах по всей стране, - указала она. - США осуждают аресты мирных демонстрантов. Мы призываем все страны публично поддержать иранский народ и его требования соблюдения основополагающих прав человека и искоренения коррупции".

По утверждению Госдепа, "иранские лидеры превратили государство с богатой историей и культурой в экономически опустошенную страну-изгой, которая экспортирует лишь насилие, кровопролитие и хаос".

Сообщается, что Госсекретарь Рекс Тиллерсон вновь подтверждает свою поддержку иранского народа.