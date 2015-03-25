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    ​США оставит в Афганистане 9,8 тысяч военнослужащих

    Решение было принято по просьбе президента Афганистана

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Власти США приняли решение вместо планировавшегося сокращения сохранить нынешний контингент американских военных в Афганистане в составе 9,8 тыс. человек до конца 2015 года.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает агентство Associated Press.

    Решение сохранить присутствие американских войск в стране на прежнем уровне было принято по просьбе президента Афганистана Ашрафа Гани Ахмадзая.

    Местные силы безопасности вынуждены бороться с талибами и группировкой "Исламское государство Ирака и Леванта", стремящейся пополнить свои ряды в Афганистане, отмечается в сообщении.

    Ранее планировалось, что число американских военных в Афганистане к концу 2015 года должно быть сокращено до 5,5 тыс. человек. Масштаб американского военного присутствия в Афганистане на 2016 год будет определен позднее в этом году.

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