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США останутся крупнейшим экспортером СПГ

США останутся крупнейшим экспортером СПГ Соединенные Штаты останутся крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на решение администрации о приостановке одобрения новых контрактов на экспорт такого топлива.
Другие страны
6 марта 2024 г. 21:38
США останутся крупнейшим экспортером СПГ

Соединенные Штаты останутся крупнейшим в мире экспортером сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на решение администрации о приостановке одобрения новых контрактов на экспорт такого топлива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, выступая в Вашингтоне на организованной порталом Axios конференции, посвященной вопросам перехода на возобновляемые источники энергии.

"Процесс должен быть очень вдумчивым, поскольку мы крупнейший экспортер СПГ в мире и останемся таковым, независимо от того, что покажут исследования. Мы крупнейший экспортер в мире даже за счет тех контрактов, которые уже заключены", - сказала она. "Мы вдвое увеличим экспорт к 2030 году - просто за счет контрактов, которые уже были одобрены, и терминалов, которые уже строятся". - добавила министр.

Грэнхолм отметила, что европейские союзники хотели бы продолжать получать СПГ из США, хотя и проводят постепенную политику отказа от ископаемого топлива. "Мы знаем, что наши союзники в Европе хотят и продолжают получать поставки от нас, которые не находятся под угрозой срыва, и мы хотим убедиться, что эти поставки непрерывны, хотя многие из них [европейских стран] заявляли, что они сокращают использование ископаемого топлива", - сказала она.

Президент США ранее распорядился приостановить процедуры одобрения новых контрактов на экспорт СПГ из страны. Как пояснило агентство Reuters, данный шаг может привести к задержке принятия инвестиционных решений по возведению новых предприятий по производству СПГ.

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