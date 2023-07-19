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США остановили финансирование Уханьского института вирусологии

США остановили финансирование Уханьского института вирусологии Власти США приостановили доступ к американскому финансированию для Уханьского института вирусологии, сославшись на оставшиеся без ответа вопросы безопасности в отношении китайского научного учреждения. И, как следует из закрытого документа Министерства зд
Другие страны
19 июля 2023 г. 20:43
США остановили финансирование Уханьского института вирусологии

Власти США приостановили доступ к американскому финансированию для Уханьского института вирусологии, сославшись на оставшиеся без ответа вопросы безопасности в отношении китайского научного учреждения. И, как следует из закрытого документа Министерства здравоохранения и социальных служб США, американская сторона предупредила институт о том, что будет добиваться полного прекращения его финансирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

Решение было принято министерством после проверки, начатой в сентябре 2022 года, которая показала, что институт нарушает протоколы биологической безопасности и не соблюдает требований, предъявляемых американскими регуляторами. В числе прочего, по словам американской стороны, институт не делится информацией, необходимой для продолжающихся расследований происхождения COVID-19, а также препятствует проведению проверок в связи с выявленными недостатками в работе. Как сообщили агентству в министерстве, с 2014 по 2020 год Уханьский институт вирусологии получил от США федеральные гранты на сумму более $1,4 млн, в том числе на проведение исследований о предотвращении развития инфекционных заболеваний "для понимания риска возникновения коронавируса летучих мышей". Уханьский институт имеет право опротестовать решение американской стороны. Представители института пока не прокомментировали это решение.

Между тем, согласно рассекреченному в конце июня отчету аппарата директора Национальной разведки США (ODNI), спецслужбы США не нашли прямых доказательств того, что пандемия COVID-19 началась с инцидента в Уханьском институте вирусологии. "Центральное разведывательное управлению и другие агентства по-прежнему не могут определить точное происхождение пандемии COVID-19, так как обе гипотезы (природное и лабораторное происхождение) опираются на существенные допущения или сталкиваются с проблемами, связанными с противоречивой отчетностью",— говорится в документе. Ранее, в марте этого года глава ФБР Кристофер Рей в интервью каналу Sky News заявлял, что они считают наиболее вероятной причиной начала пандемии утечку именно из лаборатории в Ухане.

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