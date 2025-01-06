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США ослабили санкции в отношении Сирии

США ослабили санкции в отношении Сирии Министерство финансов США вывело из-под санкций сделки, касающиеся энергоресурсов, властей Сирии, денежных переводов, в том числе через Центробанк арабской республики.
Другие страны
6 января 2025 г. 23:19
США ослабили санкции в отношении Сирии

Министерство финансов США вывело из-под санкций сделки, касающиеся энергоресурсов, властей Сирии, денежных переводов, в том числе через Центробанк арабской республики.

Как передает Report, соответствующую генеральную лицензию опубликовало финансовое ведомство Соединенных Штатов.

В документе отмечается, что запрещенные в связи с принятыми ранее президентскими указами операции, касающиеся энергоресурсов и сирийских властей, разрешены до 12:01 по времени Восточного побережья США (08:01 по Баку) 7 июля 2025 года.

Речь идет о "сделках с правительственными учреждениями в Сирии после 8 декабря 2024 года, сделках в поддержку продажи, поставки, хранения или безвозмездной передачи энергоресурсов, включая нефть, нефтепродукты, природный газ и электроэнергию, в Сирию или на ее территорию, сделок, которые обычно происходят и необходимы для обработки перевода некоммерческих личных денежных переводов в Сирию, в том числе через ЦБ Сирии".

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Suriyaya qarşı sanksiyaları yumşaldır

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