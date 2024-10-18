США ослабили ограничения экспорта связанной с космосом и спутниками продукции

Вашингтонская администрация ослабила несколько ограничений, касающихся экспорта некоторым странам связанной с космосом и спутниками продукции.

Вашингтонская администрация ослабила несколько ограничений, касающихся экспорта некоторым странам связанной с космосом и спутниками продукции.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Бюро по вопросам промышленности и безопасности, входящего в структуру Министерства торговли США.

В документе уточняется, что бюро "отменяет лицензионные требования при экспорте определенной продукции, связанной с дистанционным зондированием, космической логистикой или обслуживанием космических аппаратов, предназначенных для Австралии, Канады и Соединенного Королевства". В бюро полагают, что обновление норм "будет содействовать инновациям в США при защите американских интересов в сфере национальной безопасности и внешней политики".

Кроме того, ведомство намерено "отменить лицензионные требования при экспорте определенных компонентов космических аппаратов более 40 союзникам и партнерам по всему миру". Снимаются также ограничения на продажу некоторых видов "связанной с космосом оборонной продукции, больше не обеспечивающей важнейшего преимущества с точки зрения военной или разведывательной сферы". В качестве примера указаны "космические аппараты, способные осуществлять заправку других космических аппаратов, и космические аппараты, способные в автономном режиме избегать столкновений".

"Эти изменения содействуют международному сотрудничеству и укрепляют мировое лидерство Америки в сфере космических технологий", - полагают в бюро.

Согласно разъяснительным документам Минторга США, которые были размещены в Федеральном реестре (сборнике официальных документов американского правительства), ослабление ограничений не распространяется на Россию и Китай.