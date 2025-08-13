США ослабили антироссийские санкции до 20 августа для организации саммита

Министерство финансов США до 20 августа исключило из-под введенных в отношении России санкций финансовые транзакции, которые необходимы для подготовки и проведения встречи между президентами двух стран на Аляске.

Как передает Report, об этом говорится в документе Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Речь идет об операциях, которые "обычно сопутствуют и необходимы для участия во встречах в штате Аляска между правительством Соединенных Штатов Америки и правительством Российской Федерации". В документе подчеркивается, что эта мера не предусматривает разморозки каких-либо активов, которые были заблокированы в рамках антироссийских санкций.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского кризиса.