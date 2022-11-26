США организовали в Польше пункт ремонта артиллерии, поставляемой Украине

Вооруженные силы США организовали на территории Польши ремонтную базу для поставляемых Украине артиллерийских орудий.

Вооруженные силы США организовали на территории Польши ремонтную базу для поставляемых Украине артиллерийских орудий.

Как передает Report , об этом передает The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, в силу износа и повреждений, полученных в ходе боев, около трети из примерно 350 поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий находятся в нерабочем состоянии.

Как отмечает, издание, организация ремонта этих вооружений является приоритетной задачей командования ВС США в Европе.

В связи с этим американские военные организовали ремонтную базу на территории Польши.

Источники газеты отмечают, что в последние несколько месяцев на этом объекте осуществляется обслуживание и ремонт поврежденных в Украине орудий.

По словам источников газеты, украинская сторона считает необходимым, чтобы подобные ремонтные базы располагались ближе к месту ведения боевых действий.