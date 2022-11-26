США организовали в Польше пункт ремонта артиллерии, поставляемой Украине

Вооруженные силы США организовали на территории Польши ремонтную базу для поставляемых Украине артиллерийских орудий.
Как передает
По их данным, в силу износа и повреждений, полученных в ходе боев, около трети из примерно 350 поставленных Украине западными странами артиллерийских орудий находятся в нерабочем состоянии.
Как отмечает, издание, организация ремонта этих вооружений является приоритетной задачей командования ВС США в Европе.
В связи с этим американские военные организовали ремонтную базу на территории Польши.
Источники газеты отмечают, что в последние несколько месяцев на этом объекте осуществляется обслуживание и ремонт поврежденных в Украине орудий.
По словам источников газеты, украинская сторона считает необходимым, чтобы подобные ремонтные базы располагались ближе к месту ведения боевых действий.