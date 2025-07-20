США опубликуют на неделе новые данные о вмешательстве РФ в выборы 2016 года

Американские власти сделают достоянием общественности на следующей неделе более детальную информацию о фабрикации данных о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Американские власти сделают достоянием общественности на следующей неделе более детальную информацию о фабрикации данных о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Как передает Report, об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в интервью телеканалу Fox News.

"На следующей неделе мы опубликуем более детальную информацию о том, как это происходило, и то, в каких масштабах эта информация скрывалась от американцев", - сказала она.

По мнению Габбард, у американской администрации есть достаточно доказательств, чтобы "предъявить обвинения в отношении ответственных" за фабрикацию данных. "Мы передадим все, что у нас есть, и все, что найдем позднее [по этому делу], в Министерство юстиции США. Ответственным за это необходимо предъявить обвинения вне зависимости от того, насколько они могущественны сейчас или были в то время", - отметила глава американской нацразведки.

Напомним, что спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Стороны неоднократно отвергали причастность к каким-либо неправомерным действиям.