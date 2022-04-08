США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку

Минфин США добавил в санкционные списки восемь россиян и 30 организаций из России за связь с Объединенной судостроительной корпорацией.
Как передает Report, об этом сообщается на сайте американского министерства.
В санкционный список включены ряд судостроительных компаний, включая "Адмиралтейские верфи" и завод "Янтарь". Также рестрикции введены в отношении конструкторских бюро "Алмаз", "Рубин" и Балтийского завода.
Минфин установил срок завершения сделок с попавшей под санкции "Алросой" до 7 мая
США включили в санкционные списки руководителей Объединенной судостроительной корпорации Полтавченко и Рахманова.