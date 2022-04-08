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США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку

США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку Минфин США добавил в санкционные списки восемь россиян и 30 организаций из России за связь с Объединенной судостроительной корпорацией.
Другие страны
8 апреля 2022 г. 04:24
США опубликовали дополнение к антироссийскому санкционному списку

Минфин США добавил в санкционные списки восемь россиян и 30 организаций из России за связь с Объединенной судостроительной корпорацией.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте американского министерства.

В санкционный список включены ряд судостроительных компаний, включая "Адмиралтейские верфи" и завод "Янтарь". Также рестрикции введены в отношении конструкторских бюро "Алмаз", "Рубин" и Балтийского завода.

Минфин установил срок завершения сделок с попавшей под санкции "Алросой" до 7 мая

США включили в санкционные списки руководителей Объединенной судостроительной корпорации Полтавченко и Рахманова.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyanın bəzi vətəndaşlarına və müəssisələrinə yeni sanksiyalar tətbiq edib

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