США опровергли сообщения о закрытии базы "Инджирлик" в Турции

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Центральное командование вооруженных сил США официально опровергло появившиеся в СМИ сообщения, согласно которым американские военнослужащие покинут расположенную в Турции базу "Инджирлик" и расположенную в Катаре базу "Аль-Удейд", передает Report со ссылкой на NewsRu.co.il.

"Подобные лживые и безосновательные публикации становятся причиной недоверия и раскола среди наших союзников, тогда как для решения проблем в сфере безопасности необходимы взаимодействие и единство", - отмечается в заявлении командования.