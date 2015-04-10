США определились с уровнем представительства на Параде Победы в Москве

Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ На Параде Победы в Москве от США будет присутствовать американский посол в России Джон Теффт. Об этом сообщили в Госдепартаменте, передает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Во внешнеполитическом ведомстве заметили, что США чтят тех, кто погиб, воюя с нацизмом во время Второй мировой войны, включая миллионы русских. Тем не менее, как констатировали в Вашингтоне, действия России на Украине повлияли на решение об уровне представительства Соединенных Штатов на параде 9 Мая.

В Госдепе также выразили надежду, что другие страны последуют примеру США.

В том, есть ли у президента США Барака Обамы намерение приехать в Москву на 9 Мая, до сих пор не было полной ясности. В январе американский посол в России Джон Теффт заявлял, что, насколько ему известно, никаких планов визита президента в Москву нет.

От участия в мероприятиях по случаю 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне отказались канцлер Германии Ангела Меркель, британский премьер-министр Дэвид Кэмерон, председатель Европейского Совета Дональд Туск, а также президенты Австрии, Черногории, Израиля, Болгарии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии.

Предварительно свое присутствие на Параде Победы подтвердили 25 лидеров иностранных государств.