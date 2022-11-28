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США опасаются дефицита вооружений для поставок Тайваню на фоне поддержки Украины

США опасаются дефицита вооружений для поставок Тайваню на фоне поддержки Украины Американские власти опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань, из-за того, что большая часть военной поддержки перенаправлена на Украину.
Другие страны
28 ноября 2022 г. 08:06
США опасаются дефицита вооружений для поставок Тайваню на фоне поддержки Украины

Американские власти опасаются, что не смогут в достаточной степени снабжать оружием Тайвань, из-за того, что большая часть военной поддержки перенаправлена на Украину.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, Вашингтон отстает в поставках вооружений Тайваню на 18,7 млрд долларов. В частности Вашингтон так и не переправил на остров ни один из 215 предназначенных для Тайбэя зенитных ракетных комплексов Stinger, а также 208 противотанковых комплексов Javelin.

Как отмечает издание, Вашингтон за текущий год недопоставил вооружения почти на 5 млрд долларов. Вместе с тем в Пентагоне и Госдепартаменте не подтверждают имеющиеся проблемы с производством и поставками оружия на Тайвань.

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