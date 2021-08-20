США опасаются, что ИГИЛ может совершить атаки в Афганистане

США опасаются, что террористические группировки, в том числе филиал "Исламского государства" (ИГИЛ), могут совершить атаки на территории Афганистана.

США опасаются, что террористические группировки, в том числе филиал "Исламского государства" (ИГИЛ), могут совершить атаки на территории Афганистана.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала NBC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Он отметил, что власти США рассчитывают эвакуировать из Афганистана всех американских граждан, которые "прибудут в аэропорт Кабула и с которым удастся установить связь". При этом Салливан подчеркнул, что несмотря на то, что представители радикального движения "Талибан" дают американским властям эвакуировать своих граждан, эта операция сопряжена с большими рисками.

"Одна из возможных внештатных ситуаций, которой мы уделяем самое пристальное внимание, заключается в том, что сохраняется опасность террористической атаки со стороны "ИГИЛ-Хорасан", которые являются заклятыми врагами талибов", - указал Салливан. По его словам, администрация США "сделает все возможное, чтобы снизить риски и увеличить до максимума число пассажиров самолетов", осуществляющих эвакуацию людей из Афганистана.